Belgio, Lukaku: "Quante occasioni, ha parato tutto! Ma contento della mia prova"

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Lukaku dopo Belgio-Iran: “Troppa emozione, ora dobbiamo vincere l’ultima gara”.

Al termine del match valevole per il Gruppo G dei Mondiali tra Belgio e Iran, terminato 0-0, l'attaccante belga del Napoli Romelu Lukaku ha rilasciato un'intervista ai microfoni Fifa.

La delusione è molto grande?

"È normale, però dobbiamo cercare di analizzare quello che non ha funzionato durante la partita. Abbiamo avuto tantissime occasioni e non siamo riusciti a segnare oggi, è triste".

Cosa è mancato in questa partita, oltre alla precisione sotto porta?

"Abbiamo giocato con troppa emozione. Non c'è molto altro da dire. In alcuni momenti chiave della gara abbiamo messo troppa emotività. Penso che in quei momenti bisogna mantenere la calma. Quando entri in una partita hai sempre un piano di gioco: è importante seguirlo e mettere da parte le emozioni".

Il portiere dell'Iran è stato l'uomo della partita?

"Sì, ha parato tutto. Tutti i palloni che sono arrivati nello specchio della porta li ha fermati, quindi si è meritato questo riconoscimento".

E personalmente, come sono andati questi oltre 60 minuti, quasi 70 minuti in campo?

"Molto bene. Sono contento della mia prestazione personale, ma c'è soprattutto tanta delusione perché volevamo vincere. Adesso bisogna vincere la prossima partita, non c'è altro da dire. Non importa come, dobbiamo vincere il prossimo incontro".