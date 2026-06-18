Sorpresa Bari: per la panchina spunta l'ex azzurro Aronica
Il Bari prosegue il proprio casting per la panchina, con la dirigenza impegnata a individuare il profilo giusto per guidare la squadra nella prossima fase della stagione. Tra i nomi sul tavolo resta centrale quello di Pierpaolo Marino, figura esperta chiamata a dare un contributo decisivo nella riorganizzazione tecnica. L’ex dirigente del Napoli sta valutando diversi candidati, tra cui spicca Salvatore Aronica, oggi legato al Trapani Calcio.
Per l’ex difensore, già protagonista in Serie A, ci sarebbe stato un primo contatto esplorativo, con la possibilità che la sua candidatura possa diventare sempre più concreta. Resta comunque viva anche l’ipotesi Biancolino, mentre il profilo di Aronica prende quota grazie ai suoi trascorsi e alla conoscenza dell’ambiente.
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