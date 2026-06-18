Pescara, il sogno per il ritorno in B: i fratelli Insigne insieme con Buscè

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Insigne jr potrebbe seguire Lorenzo a Pescara: questo il sogno del club per la promozione in Serie B. Intanto l'allenatore sarà Buscè

Il Pescara sta lavorando con decisione alla costruzione di un reparto offensivo di esperienza e qualità in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di alzare il livello tecnico della rosa e rendere la squadra più competitiva per il ritorno in B. Il club abruzzese sogna infatti un attacco a tinte azzurre e ha acceso i riflettori in particolare sulla famiglia Insigne. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la priorità assoluta del club resta Lorenzo Insigne, profilo di grande esperienza internazionale e ancora centrale nelle valutazioni della dirigenza.

Il sogno Insigne e l’idea doppia per il Pescara

Parallelamente alla pista che porta alla conferma di Lorenzo Insigne, il Pescara sta valutando anche il profilo del fratello Roberto Insigne, attaccante già abituato ai campionati italiani e considerato un elemento utile per completare il reparto offensivo. L’ipotesi di vedere entrambi gli Insigne in maglia biancazzurra prende sempre più consistenza e rappresenta una delle suggestioni più interessanti dell’attuale sessione di mercato del club.