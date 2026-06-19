Podcast Addio Protti, il podcast di Di Marzio: "Il mio ricordo e l'insegnamento che lascia"

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La scomparsa di Igor Protti ha colpito profondamente il mondo del calcio

La scomparsa di Igor Protti ha colpito profondamente il mondo del calcio e anche Gianluca Di Marzio, che nel suo podcast Caffè Di Marzio, realizzato in collaborazione con Tuttomercatoweb.com e Gianlucadimarzio.com, ha dedicato un commosso ricordo all'ex attaccante, scomparso all'età di 58 anni.

Il giornalista ha raccontato il dolore provato alla notizia della morte di Protti, definendolo un uomo capace di lasciare un segno indelebile non solo per i suoi gol, ma soprattutto per i valori che ha incarnato durante tutta la sua carriera. Passione, sacrificio, determinazione e la capacità di superare i propri limiti sono stati, secondo Di Marzio, gli elementi che hanno reso Igor un esempio per generazioni di tifosi e calciatori.

Nel suo ricordo emerge anche un episodio personale particolarmente significativo. Di Marzio ha raccontato di una visita a Livorno per un'intervista dedicata a Protti, durante la quale l'ex bomber lo accolse con straordinaria naturalezza e disponibilità, aprendo le porte della sua casa e della sua vita come se fossero amici da sempre. Un incontro che il giornalista considera ancora oggi uno dei momenti più belli della sua carriera professionale.

Negli anni il loro rapporto è proseguito attraverso messaggi e contatti frequenti. Tra i ricordi più toccanti, Di Marzio ha citato il messaggio ricevuto da Protti nel giorno della scomparsa di suo padre, un gesto che testimonia la sensibilità e l'umanità dell'ex attaccante anche lontano dai riflettori.

Pur riconoscendo che in momenti come questi le parole rischiano di apparire insufficienti, il giornalista ha sottolineato come l'eredità lasciata da Protti sia enorme. Non soltanto quella del calciatore capace di diventare capocannoniere in Serie A, ma soprattutto quella dell'uomo che, attraverso sacrificio, perseveranza e dedizione, è riuscito a trasformare i propri sogni in realtà.