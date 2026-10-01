Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Nations League con la Danimarca di Hojlund

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Nations League con la Danimarca di HojlundTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto
Tutte le partite di calcio in TV: Italia Under 21 contro l’Armenia e serata dedicata alla Nations League.

Giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di calcio, con Nations League, qualificazioni agli Europei Under 21 e Champions League femminile. L’attenzione italiana sarà soprattutto sulla Nazionale Under 21, impegnata alle 18.30 contro l’Armenia con diretta su Rai 2. In serata spazio invece alla Nations League, con Danimarca-Portogallo e Germania-Serbia tra gli incontri principali. Di seguito la programmazione in tv.

GIOVEDI' 1° OTTOBRE

18.00 – Azerbaigian-Liechtenstein (Nations League) – Sky Sport Calcio e NOW

18.30 – Armenia-Italia (Qualificazioni Europei Under 21) – Rai 2

18.45 – Austria Vienna-Inter (Champions League femminile) – Disney+

18.45 – Koge-Servette (Champions League femminile) – Disney+

20.45 – Diretta Gol Nations League – Sky Sport Calcio e NOW

20.45 – Danimarca-Portogallo (Nations League) – Canale 20, Sky Sport Uno e NOW

20.45 – Germania-Serbia (Nations League) – Sky Sport Arena e NOW

21.00 – Manchester City-Real Madrid (Champions League femminile) – Disney+

21.00 – PSG-Leuven (Champions League femminile) – Disney+

Sommario SEO: Tutte le partite di calcio in TV: Italia Under 21 contro l’Armenia e serata dedicata alla Nations League.

Titolo SEO: Calcio in TV oggi: Armenia-Italia Under 21, Danimarca-Portogallo e Nations League. Orari e dirette