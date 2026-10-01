Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Nations League con la Danimarca di Hojlund
Giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di calcio, con Nations League, qualificazioni agli Europei Under 21 e Champions League femminile. L’attenzione italiana sarà soprattutto sulla Nazionale Under 21, impegnata alle 18.30 contro l’Armenia con diretta su Rai 2. In serata spazio invece alla Nations League, con Danimarca-Portogallo e Germania-Serbia tra gli incontri principali. Di seguito la programmazione in tv.
GIOVEDI' 1° OTTOBRE
18.00 – Azerbaigian-Liechtenstein (Nations League) – Sky Sport Calcio e NOW
18.30 – Armenia-Italia (Qualificazioni Europei Under 21) – Rai 2
18.45 – Austria Vienna-Inter (Champions League femminile) – Disney+
18.45 – Koge-Servette (Champions League femminile) – Disney+
20.45 – Diretta Gol Nations League – Sky Sport Calcio e NOW
20.45 – Danimarca-Portogallo (Nations League) – Canale 20, Sky Sport Uno e NOW
20.45 – Germania-Serbia (Nations League) – Sky Sport Arena e NOW
21.00 – Manchester City-Real Madrid (Champions League femminile) – Disney+
21.00 – PSG-Leuven (Champions League femminile) – Disney+
Sommario SEO: Tutte le partite di calcio in TV: Italia Under 21 contro l’Armenia e serata dedicata alla Nations League.
Titolo SEO: Calcio in TV oggi: Armenia-Italia Under 21, Danimarca-Portogallo e Nations League. Orari e dirette
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