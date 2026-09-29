“Sono di Avellino, ma tifo Napoli”: Criscitiello finge di andare via: "Ma non puoi! E' il nostro sangue"

Simpatico siparietto al Workshop di Sportitalia tra Michele Criscitiello e un’aspirante giornalista avellinese tifosa del Napoli.

Curioso siparietto nel corso della quindicesima edizione del Workshop di Sportitalia, in programma dal 28 settembre al 3 ottobre 2026. Durante uno degli incontri, un’aspirante giornalista ha raccontato a Michele Criscitiello, ideatore dell’iniziativa e avellinese, di essere nata ad Avellino ma di tifare Napoli. Alla domanda sulla sua passione per i colori azzurri, la ragazza ha risposto semplicemente: “Al cuore non si comanda”.

Criscitiello scherza: “Abbiamo il sangue avellinese, non puoi tifare Napoli”

La confessione ha provocato la divertita reazione di Criscitiello, che ha prima finto di abbandonare la postazione e poi ha replicato: “Ma tu sei di Avellino, non puoi tifare per il Napoli. Non me le fate sentire queste cose. Avellino è il nostro sangue, non puoi tifare Napoli”. L’aspirante giornalista ha quindi raccontato: “Gli altri miei familiari tifano Roma. Ho lasciato Avellino per andare a Firenze dove faccio la barista”. Il confronto si è svolto interamente in tono scherzoso, tra i sorrisi di Criscitiello e della ragazza.