Prima pagina "Così Mancio, così": la prima del Corriere dello Sport-Stadio

“Così, Mancio, così”. È il titolo scelto dal Corriere dello Sport per celebrare lo show dell’Italia contro la Turchia. Una prima pagina che mette in evidenza la prestazione degli Azzurri e il risultato ottenuto nella sfida di Nations League, con un messaggio diretto a Roberto Mancini. Il quotidiano sottolinea così la prova della Nazionale, protagonista di una gara convincente e capace di regalare spettacolo.

Milan, occhi su Kim: affare da 25 milioni

Nella parte bassa della prima pagina trova spazio anche il mercato, con il Milan che avrebbe messo gli occhi su Kim Min-jae. Il difensore ex Napoli è indicato come possibile obiettivo rossonero e, secondo quanto riportato dal quotidiano, l'operazione potrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro. Una pista da seguire nelle prossime settimane, con il mercato che torna dunque protagonista e il nome di Kim al centro delle attenzioni del Milan.