Prima pagina "Fior d'Italia. Il tramonto di CR7": la prima de La Gazzetta dello Sport

“Fior d’Italia, rilancio azzurro”. È questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport per raccontare la prestazione della Nazionale contro la Turchia. Il quotidiano celebra così la prova degli Azzurri, sottolineando il rilancio della squadra e la risposta arrivata sul campo nella sfida di Nations League. Un risultato che trova spazio in apertura della prima pagina e che rappresenta il tema principale dell’edizione odierna.

Ronaldo, il tramonto con il Portogallo

In basso, invece, spazio a Cristiano Ronaldo e alla sua situazione con il Portogallo. La prima pagina della Gazzetta evidenzia quello che viene definito il “tramonto” del fuoriclasse portoghese, alle prese con un ruolo sempre meno centrale nella Nazionale. Ronaldo si è infatti ritrovato in panchina, una situazione che segna un cambiamento significativo rispetto al ruolo da protagonista avuto per anni con la maglia del Portogallo.