Totti-Spalletti, pace dopo anni di gelo: “Dopo la verità, brinderemo alla nostra”

Totti racconta il disgelo con Spalletti dopo anni di silenzio: WhatsApp, incontri e tre giorni insieme in Toscana.

Dopo anni di silenzio e tensioni, il rapporto tra Francesco Totti e Luciano Spalletti ha definitivamente imboccato la strada del riavvicinamento. A raccontarne i retroscena è lo stesso ex capitano della Roma nella nuova autobiografia Oltre. Dal 28 maggio 2017, giorno dell’addio al calcio di Totti, tra i due erano praticamente cessati i rapporti. Il primo passo verso il disgelo è arrivato attraverso un gruppo WhatsApp creato per favorire il contatto, seguito da un incontro in occasione di un’iniziativa benefica all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, alla presenza del presidente della FIGC Gabriele Gravina.

Totti e Spalletti, dal “Apri o hai paura?” alle cene insieme in Toscana

A rendere più concreto il riavvicinamento sono stati successivamente alcuni impegni commerciali condivisi. Durante un set alle porte di Roma, Totti ha rotto il ghiaccio bussando al camper dell’allenatore: “Apri o hai paura?”. Nell’estate del 2026 i due hanno poi trascorso tre giorni nella tenuta toscana di Spalletti, tornando anche sui vecchi dissapori. “Come allenatore era uno dei più forti, con me non si è comportato benissimo...”, ha raccontato Totti, ricevendo la replica del tecnico: “No, Francesco, è tutta colpa tua, sei tu che hai voluto il male mio e mi hai cacciato dalla Roma”. Le rispettive versioni sul passato restano differenti, ma il clima è ormai cambiato. Totti indica anche l’ultimo passaggio necessario per chiudere definitivamente la vicenda: “Quando ci racconteremo tutta la verità, nient'altro che la verità, io ci metterò una pietra sopra in maniera definitiva. E dopo la verità, brinderemo alla nostra”.