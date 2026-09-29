Lobotka e Gilmour oggi in campo: dove vedere la Nations League
Martedì 29 settembre di Nations League con particolare attenzione ai giocatori del Napoli impegnati con le rispettive nazionali. In campo Stanislav Lobotka con la Slovacchia e Billy Gilmour con la Scozia, due azzurri da seguire nel programma odierno. Le gare saranno trasmesse all’interno della programmazione Sky dedicata alla competizione, con Diretta Gol Nations League alle 18.00 e alle 20.45 su Sky Sport Calcio e NOW. In serata spazio anche a Spagna-Croazia, visibile su Canale 20, Sky Sport Arena e NOW, e a Repubblica Ceca-Inghilterra su Sky Sport e NOW.. Di seguito la programmazione completa.
MARTEDÌ 29 SETTEMBRE
17.30 Germania-Italia Under 20 (La Nucia International Tournament) - VIVOAZZURRO TV
18.00 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Spagna-Croazia (Nations League) - CANALE 20, SKY SPORT ARENA e NOW
20.45 Repubblica Ceca-Inghilterra (Nations League) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
Serie A Enilive 2026-2027
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