Lobotka e Gilmour oggi in campo: dove vedere la Nations League

Martedì 29 settembre di Nations League con particolare attenzione ai giocatori del Napoli impegnati con le rispettive nazionali. In campo Stanislav Lobotka con la Slovacchia e Billy Gilmour con la Scozia, due azzurri da seguire nel programma odierno. Le gare saranno trasmesse all’interno della programmazione Sky dedicata alla competizione, con Diretta Gol Nations League alle 18.00 e alle 20.45 su Sky Sport Calcio e NOW. In serata spazio anche a Spagna-Croazia, visibile su Canale 20, Sky Sport Arena e NOW, e a Repubblica Ceca-Inghilterra su Sky Sport e NOW.. Di seguito la programmazione completa.

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE

17.30 Germania-Italia Under 20 (La Nucia International Tournament) - VIVOAZZURRO TV

18.00 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Spagna-Croazia (Nations League) - CANALE 20, SKY SPORT ARENA e NOW

20.45 Repubblica Ceca-Inghilterra (Nations League) - SKY SPORT (canale 251) e NOW