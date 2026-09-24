Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Nations League, Olanda-Germania in chiaro
La Nations League è protagonista della programmazione calcistica televisiva. Il programma prende il via alle 18.00 con Andorra-Malta, trasmessa su Sky Sport Calcio e NOW. In prima serata, alle 20.45, spazio invece a Diretta Gol Nations League, che permetterà di seguire contemporaneamente gli incontri in programma. Il match di maggiore richiamo è Olanda-Germania, con calcio d’inizio alle 20.45 e diretta in chiaro su TV8, oltre che su Sky Sport Uno e NOW. Alla stessa ora si disputa anche Norvegia-Danimarca, visibile su Sky Sport Arena e NOW. Per gli appassionati, dunque, una serata interamente dedicata alle nazionali europee. Di seguito la programmazione in tv.
18.00 Andorra-Malta (Nations League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Olanda-Germania (Nations League) - TV8, SKY SPORT UNO e NOW
20.45 Norvegia-Danimarca (Nations League) - SKY SPORT ARENA e NOW
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