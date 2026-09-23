Prima pagina "Pio d'Italia. Juve, futuro alla porta": la prima de La Gazzetta dello Sport

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È dedicata a Pio Esposito l'apertura de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Pio d'Italia” è il titolo scelto dal quotidiano per raccontare il momento dell'attaccante dell'Inter, che si prepara al debutto con la Nazionale di Roberto Mancini. Il giovane centravanti si candida a diventare una delle principali novità dell'attacco azzurro in vista della sfida di venerdì contro il Belgio. Spazio anche alle altre big del calcio italiano, con diversi temi destinati a tenere banco nei prossimi giorni.

Juventus e Milan tra mercato e campo

In taglio alto trova spazio la Juventus con il titolo “Juve, futuro alla porta”, riferito all'assalto bianconero a Palmisani. La Gazzetta dedica poi attenzione al Milan e al lavoro di Ruben Amorim: “Atto d'Amorim. L'asse con Rabiot fa bene a Modric” è il titolo dedicato alla svolta rossonera e all'equilibrio trovato attraverso l'impiego di Adrien Rabiot. Secondo il quotidiano, la presenza del francese può avere effetti positivi anche sulla gestione e sul rendimento di Luka Modric, elemento centrale del centrocampo milanista. Una prima pagina che guarda dunque alla Nazionale, ma senza trascurare le strategie e i protagonisti delle principali squadre di Serie A.