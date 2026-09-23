Prima pagina "Napoli, Allegri ha perso 36 gol": la prima del Corriere dello Sport-Stadio

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“Napoli, Allegri ha perso 36 gol”. È questo uno dei titoli presenti sulla prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, che analizza le difficoltà offensive della squadra di Massimiliano Allegri. Secondo il quotidiano, le partenze e gli infortuni hanno privato il tecnico di una parte importante della produzione realizzativa della squadra. Un problema che si riflette sulla concretezza del Napoli, chiamato a ritrovare maggiore incisività in avanti.

L'altro titolo di apertura del Corriere dello Sport è “Quel posto è di Lucio”, con riferimento alla Juventus e alla corsa per la qualificazione in Champions League. Il quotidiano riporta le proiezioni dell'algoritmo Opta, secondo cui i bianconeri sarebbero davanti a Milan, Lazio e Napoli nella corsa alla quarta posizione. In testa, invece, vengono indicati Inter, Roma e Como.