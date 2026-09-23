Lutto nel mondo del giornalismo, addio a Rosario Pastore: la nota della SSC Napoli

Lutto nel mondo del giornalismo, addio a Rosario Pastore: la nota della SSC Napoli
Oggi alle 10:20Brevi
di Fabio Tarantino

Lutto nel mondo del calcio e del giornalismo sportivo. Addio a una storica firma sportiva, Rosario Pastore.

Il club azzurro lo ha ricordato con un post su X: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rosario Pastore, storica firma de La Gazzetta dello Sport ed esponente autorevole del giornalismo sportivo". 