Calcio in Tv, dove vedere le gare trasmesse oggi

Calcio in Tv, dove vedere le gare trasmesse oggiTuttoNapoli.net
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Oggi alle 07:00Brevi
di Davide Baratto

Torna protagonista la Champions League femminile nella giornata di martedì 22 settembre, con cinque sfide in programma tra il tardo pomeriggio e la serata. Si parte alle 18.45 con Inter-Hacken e Bayern-Manchester City, mentre alle 21.00 spazio a Juventus-Benfica, Arsenal-Koge e Real Madrid-PSG. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Disney+.

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE

18.45 Inter-Hacken (Champions League femminile) - DISNEY+

18.45 Bayern-Manchester City (Champions League femminile) - DISNEY+

21.00 Juventus-Benfica (Champions League femminile) - DISNEY+

21.00 Arsenal-Koge (Champions League femminile) - DISNEY+

21.00 Real Madrid-PSG (Champions League femminile) - DISNEY+