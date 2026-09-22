Calcio in Tv, dove vedere le gare trasmesse oggi
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Torna protagonista la Champions League femminile nella giornata di martedì 22 settembre, con cinque sfide in programma tra il tardo pomeriggio e la serata. Si parte alle 18.45 con Inter-Hacken e Bayern-Manchester City, mentre alle 21.00 spazio a Juventus-Benfica, Arsenal-Koge e Real Madrid-PSG. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Disney+.
MARTEDÌ 22 SETTEMBRE
18.45 Inter-Hacken (Champions League femminile) - DISNEY+
18.45 Bayern-Manchester City (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Juventus-Benfica (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Arsenal-Koge (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Real Madrid-PSG (Champions League femminile) - DISNEY+
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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