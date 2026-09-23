Ancora svincolato, Hysaj può tornare in Italia: lo cerca un club di Serie B

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Elseid Hysaj è senza squadra, ma in Italia c'è chi lo vuole anche a mercato chiuso: c'è l'Ascoli sulle sue tracce.

Complice l'infortunio occorso nelle primissime battute della stagione a Manuel Alagna, Francesco Tomei, tecnico dell'Ascoli, è stato costretto a schierare come terzino destro della sua difesa a quattro Tommaso Milanese, ovvero un centrocampista centrale. Per questo motivo la dirigenza del club marchigiano sta cercando un laterale di difesa che possa colmare questa lacuna.

In prova Lorenzo Venuti

Nei giorni scorsi, infatti, ha iniziato ad allenarsi con la Prima Squadra Lorenzo Venuti, classe 1995, svincolatosi lo scorso 30 giugno dalla Sampdoria. L'intenzione, con l'ex prodotto del vivaio della Fiorentina, è quella di valutarlo anche in relazione all'infortunio al legamento crociato rimediato nel dicembre 2025 e poi contrattualizzarlo fino al termine della stagione.

L'opzione Hysaj

Attenzione, però, alle possibili sorprese. Perché secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com l'Ascoli avrebbe contattato anche Elseid Hysaj, difensore albanese con un passato in Serie A fra Empoli, Napoli e Lazio. Sul piatto per il classe 1994 un accordo biennale con adeguamento in caso di promozione in Serie A. Ancora però dal giocatore non è arrivata una risposta definitiva alla proposta del club del presidente Passeri.