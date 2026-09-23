Carnevale si racconta in “Il destino di un bomber”: domenica la presentazione del suo libro

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Andrea Carnevale presenta a Piana di Monte Verna il libro “Il destino di un bomber”.

Domenica 27 settembre 2026 alle ore 18.00, presso il Teatro Piccolo Monteverna di Piana di Monte Verna, in provincia di Caserta, sarà presentato il libro “Il destino di un bomber”, scritto da Andrea Carnevale e Giuseppe Sansonna. L’evento è oganizzato dall’Osservatorio Socio Culturale di Piana di Monte Verna. L’ex centravanti del Napoli e della nazionale italiana di calcio Andrea Carnevale si racconta, senza filtri, attraverso un’opera significativa, coinvolgente ed emotivamente toccante. Le grandi vittorie nel Napoli di Maradona, l’omicidio della madre, la squalifica per doping, gli anni da dirigente all’Udinese, il tutto condensato in poco più di 150 pagine da leggere tutte d’un fiato redatte insieme al regista e scrittore Giuseppe Sansonna.

Dalle vittorie con Maradona ai drammi personali: Carnevale si racconta

Un volume che racconta la parabola umana e sportiva intensissima di Andrea Carnevale attraverso ricordi personali e testimonianze storiche che ne ricostruiscono l’esistenza attraverso drammi, successi, consacrazione, caduta e ricostruzione umana e professionale sinteticamente descrivibile attraverso la celebre massima dostoevskiana secondo la quale “Soffrire e piangere significa vivere”. Completerà il parterre di ospiti illustri la dottoressa Gabriella Marano, psicologa-giuridica e criminologa, esperta di violenza di genere, bullismo, abusi e persone scomparse. Consulente tecnico in alcuni dei casi di cronaca nera italiana che più hanno destato clamore mediatico ed eco giuridica e di sovente ospite di trasmissioni televisive nazionali come “Quarto grado” e “Pomeriggio cinque” invitata a dare il suo contributo scientifico e di analisi. Modererà l’incontro e dialogherà con gli ospiti il giornalista Gennaro De Lena.