Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: preliminari di Europa e Conference League

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: preliminari di Europa e Conference LeagueTuttoNapoli.net
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto
Il programma TV di oggi: Fiorentina in amichevole e preliminari delle coppe europee.

Il giovedì calcistico propone un ricco programma tra preliminari di Europa League, Conference League e un'amichevole internazionale che vedrà protagonista la Fiorentina. Riflettori puntati anche sulle sfide europee trasmesse in diretta su OneFootball, valide per l'accesso ai playoff delle competizioni UEFA. Di seguito il programma completo delle partite in TV.

GIOVEDI' 6 AGOSTO

19.00 – Hradec Králové-Besiktas (Preliminari Europa League) – OneFootball

19.00 – Göteborg-Gent (Preliminari Conference League) – OneFootball

19.00 – Žalgiris Vilnius-Hajduk Spalato (Preliminari Conference League) – OneFootball

20.00 – Fiorentina-Deportivo La Coruña (Amichevole) – DAZN

20.00 – Thun-Víkingur (Preliminari Europa League) – OneFootball

20.30 – Borac Banja Luka-Vitebsk (Preliminari Conference League) – OneFootball

20.30 – Lugano-Runavík (Preliminari Conference League) – OneFootball