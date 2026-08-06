Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: preliminari di Europa e Conference League
Il giovedì calcistico propone un ricco programma tra preliminari di Europa League, Conference League e un'amichevole internazionale che vedrà protagonista la Fiorentina. Riflettori puntati anche sulle sfide europee trasmesse in diretta su OneFootball, valide per l'accesso ai playoff delle competizioni UEFA. Di seguito il programma completo delle partite in TV.
GIOVEDI' 6 AGOSTO
19.00 – Hradec Králové-Besiktas (Preliminari Europa League) – OneFootball
19.00 – Göteborg-Gent (Preliminari Conference League) – OneFootball
19.00 – Žalgiris Vilnius-Hajduk Spalato (Preliminari Conference League) – OneFootball
20.00 – Fiorentina-Deportivo La Coruña (Amichevole) – DAZN
20.00 – Thun-Víkingur (Preliminari Europa League) – OneFootball
20.30 – Borac Banja Luka-Vitebsk (Preliminari Conference League) – OneFootball
20.30 – Lugano-Runavík (Preliminari Conference League) – OneFootball
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