Il Napoli blinda Vergara: pronto il rinnovo fino al 2031 con ingaggio da big

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Il club azzurro pronto a prolungare il contratto del classe 2003 con un adeguamento importante. Allegri lo considera un punto di riferimento importante.

Antonio Vergara non si muove da Napoli. Secondo quanto riportato da Repubblica, il club partenopeo è pronto a prolungare il contratto del centrocampista classe 2003 fino al 2031, con un anno in più rispetto alla scadenza attuale fissata al 2030. Massimiliano Allegri non viuole privarsi in alcun modo del talento di Frattaminore, considerato un vero e proprio patrimonio del settore giovanile azzurro.

Allegri vuole puntare su Vergara durante la prossima stagione

Il nuovo tecnico del Napoli non ha mai avuto dubbi. Nei numerosi colloqui con il direttore sportivo Giovanni Manna durante la costruzione della rosa per la prossima stagione, Allegri ha sempre indicato Vergara come un elemento centrale del progetto. Il classe 2003 di Frattaminore avrà spazio e responsabilità, con l'obiettivo dichiarato di lasciare il segno in quella che si preannuncia come la sua stagione della definitiva consacrazione. Le sue qualità non sono passate inosservate nemmeno fuori Napoli: Como e Atalanta lo avevano messo nel mirino, ma il club azzurro ha chiuso ogni spiraglio sul nascere.

Rinnovo Vergara: ingaggio adeguato allo status di potenziale giocatore decisivo

Al prolungamento contrattuale si accompagnerà un adeguamento economico importante. Vergara, che attualmente percepisce 400 mila euro a stagione, vedrà il proprio stipendio crescere in maniera significativa, a rispecchiare il suo status di potenziale giocatore decisivo per il Napoli che verrà. Un riconoscimento concreto per un prodotto del vivaio azzurro che il club intende tenere al centro del proprio progetto tecnico nel lungo periodo. Tra Vergara e il Napoli c'è grande feeling e, stando a quanto filtra, non dovrebbero esserci particolari ostacoli alla fumata bianca.