Prima pagina Nico Paz torna al Real, Gazzetta dello Sport: "Vuole l'Inter. Juve, c’è Lucumi"

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Nico Paz guarda con interesse all'Inter. È questa l'indiscrezione rilanciata in apertura dalla Gazzetta dello Sport, secondo cui il talento argentino avrebbe espresso gradimento per un eventuale trasferimento in nerazzurro. L'operazione, tuttavia, resta complessa sul piano economico. Per convincere il club proprietario del cartellino servirà un investimento importante, nell'ordine dei 60 milioni di euro. Una cifra che consentirebbe al giovane fantasista di proseguire la propria carriera in Italia, dopo aver attirato l'attenzione di diversi top club europei grazie alle prestazioni offerte nell'ultima stagione.

La Juventus accelera per Lucumí

Sul fronte Juventus, invece, l'obiettivo principale per rinforzare la difesa porta al nome di Jhon Lucumí. Il centrale colombiano del Bologna è considerato uno dei profili più adatti per completare il reparto arretrato bianconero e i contatti tra le parti proseguono. Dopo l'ottima stagione disputata con la formazione emiliana, Lucumí è diventato uno dei difensori più richiesti sul mercato italiano. La Juventus valuta con attenzione l'operazione e punta a trovare un'intesa con il Bologna nelle prossime settimane, con l'intenzione di consegnare al tecnico un rinforzo di esperienza e affidabilità in vista della nuova stagione. I prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per capire se la trattativa entrerà nella fase conclusiva.