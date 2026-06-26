Calcio in Tv, le gare di oggi: alle 21 la sfida Norvegia-Francia
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Mondiali 2026 in TV: programma completo e dove vedere le partite del 26 giugno.
Nuova giornata dei Mondiali 2026 con la chiusura dei Gruppi I, H e G. Stasera alle 21 andrnno in scena in contemporanea le sfide tra Norvegia e Francia e Senegal e Iraq, la prima in esclusiva sulle piattaforme Dazn e Prime Video. Di seguito la programmazione in tv.
VENERDÌ 26 GIUGNO
21.00 Norvegia-Francia (Mondiali) - DAZN e RAI 1
21.00 Senegal-Iraq (Mondiali) - DAZN
SABATO 27 GIUGNO
02.00 Uruguay-Spagna (Mondiali) - DAZN
02.00 Capo Verde-Arabia Saudita (Mondiali) - DAZN
05.00 Nuova Zelanda-Belgio (Mondiali) - DAZN
05.00 Egitto-Iran (Mondiali) - DAZN
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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