Calcio in Tv, le gare di oggi: alle 21 la sfida Norvegia-Francia

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Mondiali 2026 in TV: programma completo e dove vedere le partite del 26 giugno.

Nuova giornata dei Mondiali 2026 con la chiusura dei Gruppi I, H e G. Stasera alle 21 andrnno in scena in contemporanea le sfide tra Norvegia e Francia e Senegal e Iraq, la prima in esclusiva sulle piattaforme Dazn e Prime Video. Di seguito la programmazione in tv.

VENERDÌ 26 GIUGNO

21.00 Norvegia-Francia (Mondiali) - DAZN e RAI 1

21.00 Senegal-Iraq (Mondiali) - DAZN

SABATO 27 GIUGNO

02.00 Uruguay-Spagna (Mondiali) - DAZN

02.00 Capo Verde-Arabia Saudita (Mondiali) - DAZN

05.00 Nuova Zelanda-Belgio (Mondiali) - DAZN

05.00 Egitto-Iran (Mondiali) - DAZN