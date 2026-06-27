Ultim'ora Allegri-Napoli, è fatta! Rai: prossima settimana l’annuncio: firmerà triennale

vedi letture

Massimiliano Allegri-Napoli, firma e annuncio ufficiali sempre più vicini: pronto un triennale dopo lo svincolo dal Milan

L’attesa per l’annuncio di Massimiliano Allegri al Napoli si sta riducendo sempre di più. Si pensava che potesse essere questa la settimana giusta per il classico tweet di Aurelio De Laurentiis, ma l’operazione sarebbe stata solo leggermente rinviata. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Rai Ciro Venerato a Radio Kiss Kiss Napoli, la situazione è ormai definita e il tecnico toscano è pronto a legarsi al club azzurro con un contratto triennale secco.

Contratto triennale e nodo Milan: cosa manca per l’ufficialità

L’ufficialità arriverà subito dopo il 30 giugno, salvo eventuali strascichi tra i legali di Allegri e il Milan per la risoluzione contrattuale. Tuttavia, si tratterebbe di una questione che non coinvolge in alcun modo il Napoli, già pronto a formalizzare l’accordo. Il tecnico, infatti, potrebbe prima svincolarsi dal club rossonero e successivamente gestire eventuali aspetti legali separatamente, senza ricadute sull’intesa già raggiunta con la società azzurra. In sostanza, per il Napoli l’operazione è già chiusa e soltanto in attesa dei tempi tecnici per l’annuncio ufficiale.