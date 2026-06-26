Calciomercato Serie A, Tuttosport: "La Premier fa l'Inter Paz".
"La Premier fa l'Inter Paz". È questo il titolo scelto da Tuttosport per raccontare uno degli scenari più interessanti del mercato nerazzurro. Al centro dell'attenzione c'è Nico Paz, destinato a rientrare al Real Madrid ma ancora al centro di numerose valutazioni sul proprio futuro. Secondo il quotidiano, la cessione di Pio Esposito Palestra al Chelsea potrebbe garantire all'Inter le risorse economiche necessarie per tentare l'affondo sul talento argentino. L'operazione resta complessa, ma il club nerazzurro valuta con attenzione la possibilità di investire su uno dei giovani più promettenti del panorama internazionale, qualora si presentassero le condizioni favorevoli per avviare la trattativa.
Kessié convince Spalletti al Mondiale
Nella parte centrale della prima pagina trova spazio anche il Mondiale, con un focus dedicato a Franck Kessié. Le prestazioni offerte dal centrocampista nel corso della competizione avrebbero attirato l'attenzione di Luciano Spalletti, che avrebbe particolarmente apprezzato il rendimento e le qualità dell'ex Milan. Il tecnico segue con interesse l'evoluzione del giocatore, considerandolo un profilo di grande esperienza e affidabilità.
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