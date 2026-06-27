Ultim'ora Gila-Napoli, Romano: "Manca intesa con la Lazio! Atalanta? Solo un sondaggio..."

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Calciomercato Napoli, continua lo stallo tra Napoli e Lazio per Mario Gila: prezzo alto e Lucca rifiutato. Dall'Atalanta soltanto delle chiamate esplorative

Il Napoli continua a lavorare sul calciomercato per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri: uno dei primi obiettivi è il difensore Mario Gila. Il club azzurro è forte dell'accordo con il calciatore, che è in scadenza di contratto, e spera di poter convincere la Lazio con cui però al momento la trattativa è in stallo: i biancocelesti hanno una valutazione alta del centrale spagnolo e non accettano le contropartite proposte fin qui, come ad esempio Lorenzo Lucca. A fare il punto della situazione è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, che sul suo canale YouTube riporta quanto segue:

"Il Napoli sta continuando a lavorare su Mario Gila. Il Napoli ha un accordo con il giocatore sul contratto, ma con la Lazio al momento ancora non c'è intesa. Con la Lazio bisogna ancora lavorare sull'accordo economico. Si è detto che Lucca sarebbe entrato al 100% nell'operazione. Ad oggi, il discorso Lucca è abbastanza fermo, da quanto mi risulta, tra Lazio e Napoli. Quindi il discorso delle contropartite deve ancora decollare e, soprattutto, quello relativo alla valutazione".

Calciomercato Napoli, inserimento dell'Atalanta per Mario Gila?

"L'Atalanta ha fatto delle chiamate durante la settimana", aggiunge Fabrizio Romano, "per capire com'è la situazione con il Napoli e com'è la situazione con il giocatore. A quel punto capiremo di più dal punto di vista dell'operazione Mario Gila, se l'Atalanta sceglierà di entrare realmente in campo con un'offerta". L'esperto di calciomercato sottolinea come ad oggi non ci sia una vera trattativa in corso tra la Lazio e la Dea: "Ma, al momento, quelle dell'Atalanta sono soltanto chiamate, mentre il Napoli ha un accordo con il giocatore, ma non ha ancora chiuso l'accordo con la Lazio, che rimane sulla sua posizione".