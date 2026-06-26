Calciomercato Napoli, Corriere dello Sport: "La carta è Rios"
Nico Paz resta uno dei nomi più caldi del mercato estivo. Il Corriere dello Sport apre la propria edizione con il titolo "Paz, vendita libera", rilanciando lo scenario che potrebbe portare il giovane talento a cambiare maglia nelle prossime settimane. La possibilità di una cessione alimenta l'interesse di diversi club, pronti a inserirsi qualora si aprissero concretamente i margini per un trasferimento. Il futuro del fantasista resta quindi tutto da definire, ma le prossime settimane saranno decisive per comprendere quale direzione prenderà la trattativa e se il suo percorso continuerà in Italia o all'estero.
Napoli su Rios, la Juventus insiste per Lucumí
In casa Napoli continua a prendere quota la candidatura di Richard Rios, individuato come uno dei principali obiettivi per rinforzare il centrocampo in caso di novità sul fronte Anguissa. Il club azzurro mantiene vivi i contatti e valuta le condizioni per provare ad affondare il colpo. La Juventus, invece, concentra le proprie attenzioni sulla difesa. In cima alla lista dei bianconeri c'è Jhon Lucumí, reduce da una stagione positiva con il Bologna e considerato il profilo ideale per rafforzare il reparto arretrato. Parallelamente, la dirigenza non perde di vista neppure Tarik Muharemović, giovane difensore seguito con interesse e ritenuto un'opzione valida in prospettiva. Le strategie di mercato dei due club continuano così a prendere forma, con trattative e valutazioni destinate a entrare sempre più nel vivo nei prossimi giorni.
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