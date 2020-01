Candreva sblocca la gara allo scadere, Inter-Fiorentina 1-0 al 45'

Inter in vantaggio allo scadere del primo tempo contro la Fiorentina grazie alla rete di Antonio Candreva. Azione manovrata dei nerazzurri con Candreva che manda dentro l’area un pallone su cui combattono Lautaro e Ceccherini. Il rimbalzo favorisce il numero 87 nerazzurro che da pochi passi batte Terracciano per l’1-0.

Durante tutta la prima frazione le due squadre si sono affrontate a viso aperto, con tanta intensità e ritmo in mezzo al campo. La prima azione porta la firma di Pol Lirola, bravo a sgusciare a destra e concludere di poco al lato. I nerazzurri invece si vedono solo con le conclusioni da fuori di Godin, Barella e Vecino. La squadra di Iachini perde campo col passare dei minuti e allo scadere, minuto 44', ecco il gol del numero 87, convalidato dopo un silent check del VAR. Inter-Fiorentina è 1-0 all'intervallo.