Cannella: "AZ ha subito gli effetti della pandemia, non ha il bel gioco pre lockdown..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il procuratore Giuseppe Cannella, che conosce molto bene il campionato olandese ed anche il capitano dell'AZ Midtsjo: "Az? E' una squadra che in Olanda ha subito quanto accaduto nel mondo, la Pandemia, stava facendo un gran campionato prima che tutto si fermasse, poi alla ripresa sta venendo meno quel bel gioco. Bisogna capire quali saranno i giocatori che parteciperanno alla gara, non so nemmeno se partiranno. C'è da fare i complimenti allo staff tecnico, non era facile lavorare dopo quello che è successo come la mancata presenza a Torino, la paura del virus, faccio i complimenti a Gattuso ed il suo staff, della bravura dei calciatori c'è da dire che fa sentire importanti tutti".