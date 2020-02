Caressa: "Mertens si leccava i baffi prima di calciare quel pallone"

Napoli in vantaggio al 45' nella sfida contro il Barcellona. Ecco il breve commento di Fabio Caressa, cronista della gara per Sky Sport: "Funziona fino a questo momento la strategia di Gattuso. Il Barcellona ha creato davvero poco, mentre il Napoli è riuscito a far male con le ripartenze. Gran gol di Mertens, prima di calciare quel pallone sembrava si stesse leccando i baffi pregustando la grande occasione".