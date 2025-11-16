Foto
Cruciani a Napoli, proteste all’esterno del Palapartenope. Poi spettatore all'Alcott Arena
Lo show di Giuseppe Cruciani al Palapartenope non è stato accolto con entusiasmo da una parte della cittadinanza napoletana. In molti, infatti, hanno espresso il proprio dissenso per la presenza del conduttore radiofonico in città, dando vita a una protesta organizzata poche ore prima dell’evento.
All’esterno del Palapartenope di Fuorigrotta, un nutrito gruppo di napoletani si è radunato per manifestare il proprio malumore: cori goliardici e ironia hanno accompagnato la protesta, che si è comunque svolta senza particolari tensioni. Cruciani si è poi recato all'Alcott Arena per assistere dal vivo a Napoli Basket-Germani Brescia. Di seguito le immagini.
