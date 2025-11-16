Calaiò ricorda: “Conte con noi al Siena fece la stessa sfuriata, la terapia d’urto funzionò”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò: “Le stesse parole che Conte ha detto in conferenza cinque minuti prima le ha dette nello spogliatoio a tutti, anche facendo peggio. Perché la sfuriata che ha fatto a noi a Siena, ci ha fatto un sedere così nello spogliatoio e dopo va a parlare.

Come abbiamo reagito? Ovviamente in silenzio nello spogliatoio, dopo ci siamo riuniti, come si fa di solito, tutti i giocatori da soli. La terapia d'urto ha funzionato in quel caso? Certo che ha funzionato, perché ha dato comunque un segnale importante. Perché quando lui dice: ‘Io non difenderò mai più i giocatori’, quella è una cosa forte”.