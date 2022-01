Cecchi Gori ricoverato al Gemelli di Roma: improvvisa insufficienza respiratoria

Vittorio Cecchi Gori, ex presidente della Fiorentina, è ricoverato all’Ospedale “Gemelli” di Roma per essere tenuto sotto stretta osservazione in seguito a problemi respiratori. Nelle scorse settimane l’imprenditore, che attualmente si trova agli arresti domiciliari per la condanna a 8 anni per bancarotta fraudolenta, è stato contagiato dal Covid pur avendo effettuato le tre dosi di vaccino.

A dare notizia delle sue condizioni e degli ultimi sviluppi è stato il professore Antonio De Luca, medico personale dell’ex produttore: "Vittorio Cecchi Gori è ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma per complicanze polmonari. Nei giorni scorsi ha avuto un’improvvisa insufficienza respiratoria ecco perché è stata presa questa decisione", le parole riportate da La Gazzetta dello Sport.