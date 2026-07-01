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Centenario SSC Napoli, a ottobre anche il film sulla storia azzurra

Centenario SSC Napoli, a ottobre anche il film sulla storia azzurraTuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:40Brevi
di Fabio Tarantino

Tanti eventi in programma pronti a essere svelati dal club azzurro per i 100 anni. In autunno ad esempio sarà presentato il film che porterà per la prima volta sul grande schermo il lungo viaggio della SSC Napoli, dai suoi albori ai giorni nostri. Il programma sarà arricchito dalla prestigiosa collaborazione con Treccani, partner culturale del Centenario.

L’Istituto della Enciclopedia Italiana, che ha celebrato i suoi 100 anni nel 2025, dedicherà una propria pubblicazione a un club calcistico per la prima volta nella sua storia. Da Napoli al mondo, dal campo alla memoria, il Centenario unirà il Club, la città e tutti coloro che, da generazioni, rendono la passione azzurra un patrimonio inestimabile.