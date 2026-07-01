Prima pagina Calciomercato Napoli, Corriere dello Sport: "Khalaili, sorpasso Inter"

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Il Corriere dello Sport apre oggi con il titolo "Khalaili, sorpasso Inter", evidenziando il cambio di scenario nella corsa al talento seguito anche dal Napoli. I nerazzurri avrebbero infatti approfittato della fase di stallo che sta rallentando la trattativa degli azzurri, inserendosi con decisione e guadagnando terreno. Il Napoli, pur avendo già raggiunto un'intesa di massima con il calciatore, è infatti costretto ad attendere prima di poter chiudere l'operazione.

Il prezzo sale, il Napoli aspetta

A complicare ulteriormente i piani del club partenopeo c'è anche l'aumento della valutazione del giocatore. La forte concorrenza avrebbe infatti fatto lievitare il prezzo del cartellino, che oggi si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Prima di poter presentare l'offerta decisiva, il Napoli dovrà però completare alcune cessioni per liberare spazio in rosa e reperire le risorse necessarie. Una situazione che rischia di favorire l'Inter, pronta ad approfittare dell'attesa per tentare l'affondo decisivo.