Prima pagina Mondiali 2026, Tuttosport: "Brivido Brasile. Juve, conferme su Martinez e Kolo"

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Il Mondiale regala emozioni fino all’ultimo secondo e Tuttosport apre con un titolo che racconta tutta la tensione della sfida: “Brivido Brasile, Martinelli al 95’”. Una partita decisa in extremis dal gol del centrocampista verdeoro, che consente alla Seleção di portare a casa un successo sofferto e maturato soltanto nei minuti di recupero. Un finale al cardiopalma che conferma l’intensità della competizione e la capacità del Brasile di restare in partita fino all’ultimo istante utile.

Juve, tra mercato e nuovi obiettivi

Ampio spazio anche al mercato della Juventus, con le strategie della dirigenza bianconera sempre più definite in vista della prossima stagione. Arriva l’apertura di Giovanni Carnevali su Martinez per la porta, un profilo che potrebbe entrare concretamente nei piani del club per rafforzare il reparto difensivo. In attacco, invece, continua a circolare con insistenza il nome di Kolo Muani, già seguito in passato e nuovamente tornato tra le possibili soluzioni per aumentare il peso offensivo della squadra. Due piste diverse ma entrambe significative, che confermano la volontà della Juventus di intervenire in modo mirato sul mercato per rinforzare l’organico.