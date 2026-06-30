Podcast Clamoroso Maresca, Di Marzio: "Al City è costato 20mln per liberarlo dal Chelsea"

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Oggi il pensiero di Gianluca Di Marzio, all’interno di “Caffè Di Marzio” - il podcast del network di TuttoMercatoWeb che puoi ascoltare ogni giorno su Tuttonapoli e Radio Tutto Napoli, è legato all'arrivo di Maresca al City e alle polemiche da Londra.

"Mentre in Italia siamo partiti così, in Inghilterra è stata ieri la giornata di Maresca al Chelsea e, leggendo i vari comunicati, veniva un po’ da sorridere amaramente per le ricostruzioni che il Chelsea ha fatto: ha imposto, se vogliamo, una versione della vicenda che chiaramente l’avrete capito tutti non è andata in questo modo. Il City ha dovuto pagare addirittura 20 milioni di euro per liberare Maresca e farlo diventare allenatore del Manchester City, il Chelsea ha preteso di ricostruire in maniera stucchevole la vicenda facendo capire che Maresca ha creato dei danni alla società, che pensava solo al Manchester City, che dimettendosi ha creato delle problematiche al club e tutte queste ricostruzioni varie che, ripeto, raccontano una verità distorta.

Il Chelsea ha una situazione molto particolare dove non sempre l’allenatore può agire in piena autonomia e indipendenza e così è capitato anche per Enzo Maresca che ha dovuto a un certo punto dire basta perché le situazioni erano insopportabili. Adesso la frittata e la verità è stata girata soltanto per cercare di uscirne in maniera pulita con i tifosi dei Blues, ma a livello di addetti ai lavori tutti sanno in realtà che la verità non è quella che è stata raccontata dalla forza di un comunicato e dalla forza dei soldi, ma non fino al punto di cambiare la realtà dei fatti".