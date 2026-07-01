Calciomercato Serie A, Tuttosport: "Juve, preso Ekhator dal Genoa"
La prima pagina di Tuttosport dedica l'apertura al mercato della Juventus con il titolo "Juve, preso Ekhator". Il quotidiano torinese mette in evidenza il nuovo innesto bianconero, protagonista della copertina di giornata. In alto trova spazio anche la vicenda che riguarda Alessandro Bastoni, con il richiamo "Bastoni indagato per prostituzione minorile", una notizia destinata ad alimentare il dibattito nel mondo del calcio.
Dal Mondiale al Brasile di Ancelotti
Tra gli altri temi di rilievo c'è il Mondiale, con un titolo dedicato a Erling Haaland: "Re Haaland: a me il Brasile", richiamo che accende l'attesa per una delle sfide più affascinanti della competizione. Di spalla, infine, spazio anche a Gabriel Martinelli e alla nazionale verdeoro guidata da Carlo Ancelotti con il titolo "Martinelli, l'Italia di Carletto", che approfondisce il nuovo corso del commissario tecnico italiano alla guida del Brasile e le prospettive della Seleção nel torneo.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro