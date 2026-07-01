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Calciomercato Serie A, Tuttosport: "Juve, preso Ekhator dal Genoa"

Calciomercato Serie A, Tuttosport: "Juve, preso Ekhator dal Genoa"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:20Brevi
di Fabio Tarantino

La prima pagina di Tuttosport dedica l'apertura al mercato della Juventus con il titolo "Juve, preso Ekhator". Il quotidiano torinese mette in evidenza il nuovo innesto bianconero, protagonista della copertina di giornata. In alto trova spazio anche la vicenda che riguarda Alessandro Bastoni, con il richiamo "Bastoni indagato per prostituzione minorile", una notizia destinata ad alimentare il dibattito nel mondo del calcio.

Dal Mondiale al Brasile di Ancelotti

Tra gli altri temi di rilievo c'è il Mondiale, con un titolo dedicato a Erling Haaland: "Re Haaland: a me il Brasile", richiamo che accende l'attesa per una delle sfide più affascinanti della competizione. Di spalla, infine, spazio anche a Gabriel Martinelli e alla nazionale verdeoro guidata da Carlo Ancelotti con il titolo "Martinelli, l'Italia di Carletto", che approfondisce il nuovo corso del commissario tecnico italiano alla guida del Brasile e le prospettive della Seleção nel torneo.