Prima pagina Mondiali, La Gazzetta dello Sport: "La Francia fa paura. Bastoni indagato. Milan su Van Dijk"

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La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi si apre con il caso che coinvolge Alessandro Bastoni. Il titolo principale, in grande evidenza, è "Bastoni indagato", una notizia destinata a far discutere e che domina la copertina del quotidiano sportivo. Al centro dell'attenzione anche il mercato del Milan, protagonista con un titolo ambizioso: "Milan, grandi firme". Dopo il sogno Sergio Ramos, i rossoneri avrebbero infatti messo nel mirino anche Virgil van Dijk, alimentando le aspettative dei tifosi in vista della nuova stagione.

Francia protagonista al Mondiale

In primo piano trova spazio anche il Mondiale, con la Francia che si conferma tra le grandi favorite della competizione. Il richiamo di spalla recita "Francia show al Mondiale: la Francia fa paura", sottolineando la prova di forza dei Bleus e le ottime sensazioni trasmesse nelle ultime uscite. Una prestazione che rafforza le ambizioni della nazionale francese e conferma il suo ruolo da protagonista nella corsa al titolo mondiale.