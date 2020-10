Cesari sull'arbitro di Crotone-Juve: "Nessun declassamento, normale la designazione in Serie B"

"Ma quale declassamento! La decisione di designare Fourneau come quarto uomo per il match di Serie B tra Reggina e Cosenza è assolutamente normale. Ripeto, normale!". Non ha dubbi Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista Mediaset, sula polemica emersa oggi - soprattutto sui social - circa la designazione del direttore di gara di Crotone-Juve per il derby calabrese di Serie B di domani sera: "Si tratta di una normale turnazione tra i 48 arbitri oggi chiamati ad operare in Serie A e in Serie B. Fourneau è giovane e a Crotone ha mostrato tutte le qualità che un buon arbitro deve avere: personalità, carisma, prontezza decisionale e capacità di farsi condizionare da fattori ambientali. Ha lavorato bene e ora da quarto uomo può mettersi al servizio del collega che arbitra Reggina-Cosenza. Insomma nessun scalpore, nessuna punizione. Niente di niente", le parole riportate da SportMediaset.