Che ingenuità di Juan Jesus: doppio giallo e Napoli in 10

Che ingenuità di Juan Jesus: doppio giallo e Napoli in 10TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:40Brevi
di Davide Baratto

Altra ingenuità individuale della partita del Napoli: stavolta è Juan Jesus che, già ammonito, trattiene Ekuban in campo aperto e si prende il secondo giallo. Azzurri in dieci uomini al minuto 76, sul risultato di 2-2 contro il Genoa.