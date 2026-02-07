McTominay esce per un problema al gluteo: entra Giovane al 45'

Oggi alle 19:05
di Davide Baratto

Non riesce a proseguire la sua partita Scott McTominay, autore del gol del momentaneo 1-2: lo scozzese viene sostituito all'intervallo a causa del problema al gluteo, al suo posto entra Giovane.