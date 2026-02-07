Conte sostituisce Buongiorno dopo il doppio erroraccio: entra Beukema
Al 59esimo minuto di gioco Antonio Conte sostituisce Alessandro Buongiorno, "colpevole" di due erroracci che hanno entrambi portato al gol del Genoa. Al suo posto, entra Sam Beukema.
