Conte sostituisce Buongiorno dopo il doppio erroraccio: entra Beukema

Oggi alle 19:22Brevi
di Davide Baratto

Al 59esimo minuto di gioco Antonio Conte sostituisce Alessandro Buongiorno, "colpevole" di due erroracci che hanno entrambi portato al gol del Genoa. Al suo posto, entra Sam Beukema.