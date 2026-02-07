Pasticcio clamoroso di Buongiorno: il Genoa fa 2-2 con Colombo

Pasticcio clamoroso di Buongiorno: il Genoa fa 2-2 con ColomboTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:20Brevi
di Davide Baratto

Altro, ennesimo, pasticcio difensivo di Alessandro Buongiorno, che da ultimo uomo si fa rubare palla da Lorenzo Colombo che presentatosi davanti a Meret non sbaglia. Il Genoa aggancia il Napoli, è 2-2.