Rigore per il Napoli! Vergara si guadagna il penalty al 94' TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:53Brevi
di Davide Baratto

Calcio di rigore per il Napoli! Vergara subisce lo step on foot da Cornet e si guadagna il penalty della possibile vittoria al minuto 94.