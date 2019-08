Che scoppola Lampard alla prima col Chelsea: 4-0 per il Man United

Grandissimo successo alla prima in Premier League per il Manchester United di Solskjaer, che travolge con un sonoro 4-0 il Chelsea di Frank Lampard, alla prima sulla panchina dei Blues, forse puniti eccessivamente nel punteggio da una serie di errori individuali, Zouma in primis nel concedere il rigore che manda sotto i suoi, e dai tanti giovanissimi schierati in campo come la punta Abraham o Mount. In evidenza nei Red Devils il centravanti Rashford con una doppietta. In gol anche Martial e il neo-acquisto Daniel James.