Clamorosa ingenuità di Buongiorno: il Copenhagen pareggia da rigore

Clamorosa ingenuità di Buongiorno: il Copenhagen pareggia da rigoreTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:36Brevi
di Davide Baratto

Clamorosa ingenuità di Alessandro Buongiorno che al 71esimo, con il risultato a favore ed in superiorità numerica per l'espulsione di Delaney, causa un calcio di rigore. Larsson tira dal dischetto: Milinkovic-Savic la para ma sulla respinta lo stesso svedese la appoggia in porta. Il Copenhagen fa 1-1.