Clamoroso Guardiola, sarà prossimo ct del Brasile? L'idea: 12 milioni all'anno fino al 2026

© foto di Uefa/Image Sport

Il Mundo Deportivo riparte oggi dall'indiscrezione proveniente dal Brasile che vorrebbe la Federazione carioca sulle tracce di Pep Guardiola come prossimo commissario tecnico della Seleçao dopo il Mondiale in Qatar, quando l'attuale selezionatore Tite lascerà l'incarico. Per il quotidiano catalano l'idea è forte, ma presenta qualche ostacolo: il primo è economico, visto che l'idea del Brasile è quella di offrire un contratto sì alto, ma comunque distante da quanto attualmente percepito dal tecnico in Inghilterra. Nello specifico, i dirigenti verdeoro vorrebbero offrire a Guardiola uno stipendio da 12 milioni di euro netti a stagione, contro gli attuali 20.

Durata e prospettive

Un altro dei temi in ballo è il quando. Il Brasile vorrebbe contrattare Guardiola immediatamente dopo la fine del Mondiale per dare subito il via al nuovo corso. Con l'obiettivo di arrivare fino al Mondiale del 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico. Un contratto di 3 anni e mezzo, che però cozza con l'attuale vincolo col Manchester City che scadrà solo nell'estate del 2023. Per ovviare a questo scoglio, il Brasile potrebbe decidere così di aspettare qualche mese, fino all'estate appunto, per poi affidare tutto alle mani del catalano.