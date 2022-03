Clamoroso Wall Street Journal: "Sospetto avvelenamento per Abramovich e i negoziatori di Kiev"

Le persone avvelenate non sono in pericolo di vita e le loro condizioni sono in miglioramento.

TuttoNapoli.net © foto di phcimages.com/Image Sport Notizia clamorosa, quella che arriva dal Wall Street Journal. Secondo l'autorevole quotidiano statunitense, Roman Abramovich e i negoziatori di pace ucraini avrebbero manifestato dei sintomi da avvelenamento. Il presidente uscente del Chelsea ha avuto a inizio mese un incontro a Kiev e nelle ultime settimane sta facendo la spola tra la capitale ucraina, Mosca, Lviv e altre sedi negoziali, tra cui Gomel, in Bielorussia. Tra i sintomi manifestati occhi rossi, lacrimazione costante e dolorosa e desquamazione della pelle del viso e delle mani. Non è chiaro chi abbia preso di mira il gruppo. Le persone avvelenate non sono in pericolo di vita e le loro condizioni sono in miglioramento.