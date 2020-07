CLASSIFICA - L'Inter vince e aggancia di nuovo la Lazio al secondo posto

Vittoria che dà fiato ad Antonio Conte, quella conquistata dalla sua Inter in rimonta contro il Torino. I nerazzurri hanno ribaltato il risultato e conquistato tre punti che consentono ai ragazzi di Conte di acciuffare nuovamente la Lazio al secondo posto in classifica. Resta giù, invece, il Torino che ora distanza soltanto cinque punti dal Lecce terz'ultimo in classifica.