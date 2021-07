Clip e grafiche di qualità: tifosi elogiano il cambio di passo del Napoli sui social

Un grande riscontro stanno avendo i nuovi contenuti che la SSC Napoli sta postando sui propri account social in questi giorni. I tifosi azzurri sono molto soddisfatti per il cambio di passo che sta attuando il club sui social ed elogiano le grafiche e la qualità dei video pubblicati. "Vi prego, continuate a produrre contenuti di questo livello!". "Complimenti per questo aumento di qualità dei video, finalmente!". "Finalmente un ufficio comunicazione social degno di questo nome". Questi alcuni commenti postati dai tifosi sull'account Twitter del Napoli.