Conferenza ADL: oggi la presentazione dei ritiri di Dimaro-Castel di Sangro
Oggi alle 14.15, a Palazzo Petrucci, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei due ritiri estivi del Napoli, appuntamenti ormai centrali nella preparazione pre-campionato della squadra. L’incontro servirà a illustrare nel dettaglio il programma del ritiro a Dimaro Folgarida, già ufficializzato per il periodo 17-27 luglio, e ad anticipare le informazioni relative alla seconda fase della preparazione a Castel di Sangro, per la quale si attende ancora l’annuncio definitivo delle date, che con ogni probabilità dovrebbero collocarsi tra il 30 luglio e il 13 agosto.
Conferenza De Laurentiis: attesa per le sue parole
Alla presentazione prenderanno parte, oltre ai rappresentanti delle istituzioni locali, anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, atteso come figura centrale dell’evento e padrone di casa. Vedremo se ci saranno anche considerazioni sull'allenatore, su Allegri e sul calciomercato. Segui la conferenza su Tuttonapoli.net e su Radio Tuttonapoli con i nostri inviati.
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